На тюменских улицах пройдет хореографический проект

СЕГОДНЯ 06:34 2019-08-10T06:34:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На улицах областной столице горожане увидят хореографические зарисовки. Участники проекта «Сад» покажут картины-зарисовки о жизни людей в большом городе.

Проект будет проходить с 10 по 12 августа в 19:00 и охватит несколько точек города. Например, номера танцевальной лаборатории «Ноль» можно будет увидеть в экопарке «Затюменский», в скверах Депутатов и Льва Ровнина, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Зарисовки основаны на наблюдениях за обычными людьми. По задумке авторов, «Сад» — это место встречи героев. Восприниматься оно может по-разному, это может быть городская кофейня, а для кого Сад будет ассоциироваться с Райским садом. Режиссер постановки - Альфия Агишева.

Отметим, ранее 8 и 9 августа коллектив выступил в Сквер Ветеранов энергетики и на Центральной площади. Хореографические эскизы «Сад» пройдут в рамках летней кампании «Искусство вкусно» театрального центра «Космос».

ИСТОЧНИК KP.RU