2019-08-10T05:41:29+03:00
Общество

Погода в Тюмени 10 августа: облачно и небольшой дождь

Выходной день подходит для прогулок
Алена Кульмухаметова
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Небо станет ясным ближе к вечеру. Фото с сайта pixabay.comНебо станет ясным ближе к вечеру. Фото с сайта pixabay.com
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В субботу 10 августа в Тюмени с утра будет облачная погода небольшой дождь, ближе к вечеру небо прояснится и выглянет солнце. Ветер южный, юго-восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +21 градусов.

В Тюменской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+25 градусов.

В народном календаре сегодня почитается День Прохора и Пармена. Приметы говорят следующее: утром туман по воде стелется – к хорошей погоде. Если же вверх поднимается, то будет дождь. Дождь без ветра – к затяжному ненастью. Много росы утром – день будет солнечным. Облака высоко плывут – к сухой и ясной погоде. В этот день нужно обязательно скушать грушу. Это способствует успокоению нервной системы и придаст хорошее настроение. Кроме того, если вы не можете в чем-то определиться, то съешьте грушу на закате, это поможет сделать правильный выбор. Верное решение может прийти к вам во сне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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