2019-08-09T16:05:02+03:00
Происшествия

В Тюмени директор турфирмы обманула клиентов на полмиллиона рублей

Внося стопроцентную оплату, туристы не предполагали, что не попадут на отдых
Вадим Бегун
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В Тюмени гендиректор турфирмы обкрадывала своих клиентов. Фото - pixabay.com.В Тюмени гендиректор турфирмы обкрадывала своих клиентов. Фото - pixabay.com.
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Генеральный директор туристической фирмы обманула девять клиентов. Мошенница брала стопроцентную оплату за путевки, которые и не собиралась предоставлять.

– В 2018 году женщина под предлогом продажи турпутевок похитила денежные средства в крупном размере. Она требовала сделать полную предоплату, заведомо зная, что обещанные путевки не предоставит. Кроме того, официально документы не оформлялись. Полученные деньги фигурантка тратила на свои накопленные долги. Спустя время потерпевшие, поняв, наконец, что попались на уловки мошенницы, обратились в полицию, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Злоумышленницей оказалась ранее судимая 36-летняя жительница областного центра. В настоящее время установлена причастность фигурантки еще к 9 эпизодам аналогичных преступлений. Ей грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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