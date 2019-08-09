2019-08-09T15:11:25+03:00
Происшествия

Стало плохо, потерял сознание: на Тюменской авиабазе умер лесник

В происшествии виноват работодатель
Вадим Бегун
Поделиться:
На Тюменской авиабазе умер лесник. Фото - пресс-служба Государственной инспекции труда по Тюменской области.На Тюменской авиабазе умер лесник. Фото - пресс-служба Государственной инспекции труда по Тюменской области.
Изменить размер текста:

На территории Тюменской авиабазы, которая находится в селе Нижняя Тавда произошел несчастный случай со смертельным исходом. Перед смертью работнику неожиданно стало плохо и он упал навзничь.

– Лесник осуществлял работу по сбору мелкого мусора. Обходя территорию, другой работник увидел, что тому стало плохо и он потерял сознание. Медикам осталось только констатировать смерть, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Там добавили, что в ходе расследования установлена причина несчастного случая. Оказалось, что ею стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в допуске работника к работе без обязательного медицинского осмотра. Кроме того, лесник не прошел психиатрическое освидетельствование. Несчастный случай признан как связанный с производством. Сейчас ведомством решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порядка 700 домов готовы к отопительному сезону в Тюмени
Проект «Красные бренды» набирает обороты
Тюменец чуть не зарезал возлюбленную из-за ее переписки с другом
Завтра в Тюмени отключат несколько светофорных объектов
«Будущее профессии защищено»: в Тюмени отпразднуют День строителя
Две улицы и переход закроют до конца сентября в Тюмени
«Чтение погружает в другой мир»: тюменцы рассказали о своих любимых книгах
Губернатор Тюменской области назвал рыбу важнейшим природным богатством региона
Многодетная семья из Казанского района отпраздновала новоселье
В Тюмени осудят мужчину, который убил своего знакомого у кафе
Играл с собакой и сорвался с берега: под Тюменью утонул подросток
«Ушел с толпой незнакомых ребят»: в Тюмени вторые сутки ищут мальчика
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
«Он станет настоящим украшением города»: новый Дом культуры построят в Ишиме
Тюменские автомобилисты устроили гонки за известным блогером
В Тюмени несовершеннолетний во дворе дома сбил пенсионерку
Сбербанк начал работать с новой валютой – китайскими юанями
Два малыша выпили жидкость для розжига в Тюмени
В Тюмени вновь перенесли дело о банкротстве Антипинского НПЗ
Местная компания благоустроит левый берег тюменской Туры
Улицу Минскую в Тюмени закроют для транспорта до сентября
Тюменские кладбища обработают против клещей
Для тюменцев придумали новый рекорд