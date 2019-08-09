Стало плохо, потерял сознание: на Тюменской авиабазе умер лесник

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-09T15:11:25+03:00

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На территории Тюменской авиабазы, которая находится в селе Нижняя Тавда произошел несчастный случай со смертельным исходом. Перед смертью работнику неожиданно стало плохо и он упал навзничь.

– Лесник осуществлял работу по сбору мелкого мусора. Обходя территорию, другой работник увидел, что тому стало плохо и он потерял сознание. Медикам осталось только констатировать смерть, – рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Там добавили, что в ходе расследования установлена причина несчастного случая. Оказалось, что ею стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в допуске работника к работе без обязательного медицинского осмотра. Кроме того, лесник не прошел психиатрическое освидетельствование. Несчастный случай признан как связанный с производством. Сейчас ведомством решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU