2019-08-09T14:54:48+03:00
Общество

Завтра в Тюмени отключат несколько светофорных объектов

Водителям нужно следить за знаками на дорогах
Вадим Бегун
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В Тюмени вновь отключат несколько светофоров.В Тюмени вновь отключат несколько светофоров.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения завтра, 10 августа, с 9.30 до 16.30 будут отключены светофоры.

Отключение коснется светофорных объектов, установленных на пересечении улиц Ленина и Мориса Тореза, Ленина и Профсоюзной, а также Республики и Профсоюзной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Там добавили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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