Проект «Красные бренды» набирает обороты

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-09T15:30:15+03:00

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Только в первую неделю августа к проекту присоединилось сразу три организации: семейная стоматология «Доктор Альбус», семейная игротека «Конструктория» и коммуникационное агентство «Пионер».

В апреле 2019 года в Тюмени стартовал эксклюзивный проект под названием «Красные бренды», разработанный в центре профилактики и борьбы со СПИДом. Его задача бороться со стигматизацией больных ВИЧ, сопротивляться ВИЧ-диссидентству и распространять информацию о заболевании.

– Проект «Красные бренды» активно поддержали многие работодатели и предприниматели Тюменской области. На сегодняшний момент уже 28 организаций присоединились к проекту и начали реализацию различных мероприятий в области противодействия распространения ВИЧ-инфекции на своих рабочих местах, в среде своих клиентов. Это мероприятия по информированию работников и клиентов о ВИЧ, мерах профилактики, проведение тестирования на ВИЧ непосредственно в трудовых коллективах, – рассказывает Ольга Саража, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по проблеме ВИЧ-инфекции, заместитель главного врача ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД». – Самое главное для нас то, что это их активная жизненная позиция, показывающая насколько наши тюменские работодатели готовы к здоровьесбережению своих работников. Этот проект был поддержан и на федеральном уровне. Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин отметил, что данный проект содействует достижению целей, заложенных в Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года. Сегодня многие регионы нашей страны заинтересовались проектом. Будем надеяться, что в скором будущем территория «Красных брендов» будет значительно расширена.

Участниками движения могут стать организации, в логотипе которых есть красный цвет. Также здесь приветствуют тех, кто готов «покраснеть» условно, добавив красную ленту, символ борьбы с ВИЧ, на логотип своей организации, есть и третий вид сотрудничества – информационный.

– Так как все медицинские работники в обязательном порядке проходят тест на ВИЧ, мы приняли информационное участие в проекте, – делится Ольга Фролкина, главный врач семейной стоматологии «Доктор Альбус». – так как проблема неосведомленности о заболевании среди населения Тюмени стоит очень остро, об этом говорят даже цифры: Тюмень на 9 месте по заболеваемости, ведь большинство людей с ВИЧ скрывают заболевание, из-за страха потерять работу или друзей. Именно поэтому наше сотрудничество с проектом мы начнем с информирования наших пациентов о заболевании.

По статистике за первые три месяца 2019 года в области выявлено 386 случаев ВИЧ-инфекции, на данный момент в регионе проживает 17 тысяч людей с ВИЧ.

– Статистика говорит о том, что проблема действительно актуальна. К сожалению, большинство населения до сих пор мало знает об этом вирусе, и нередко воспринимают его, как смертельное и очень заразное заболевание, – говорит Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». – А нашим детям предстоит жить в этом мире, именно поэтому очень важно говорить с ними о данной проблеме. Врачи и психологи, советуют говорить с детьми о ВИЧ с раннего детства, еще до начально школы. Поэтому с этого года во все наши семейные мероприятия мы будем включать блок по информированию тюменцев о ВИЧ.

ЮНЕСКО выпустила полностью обновленное Международное техническое руководство по половому просвещению – оно должно объяснить подросткам, как заботиться о своем здоровье, уважать права человека и помнить о гендерном равенстве.

Что касается разговоров с детьми о ВИЧ, то в руководстве написано:

• В 5-8 лет стоит рассказать о существовании самой инфекции, о том, что ВИЧ-положительные люди имеют равные права с ВИЧ-отрицательными и могут жить полноценной жизнью. Важно объяснить детям, что сегодняшняя медицина не может избавить человека от этой инфекции, но при правильном наблюдении и приёме лекарств позволяет поддерживать здоровье.

• В 9-12 лет специалисты рекомендуют объяснить детям, как передается вирус, почему ВИЧ-позитивным людям важно открыто говорить о своем заболевании и обсуждать эту проблему. Стоит объяснить, что ВИЧ – не преграда для отношений, построения семьи и карьеры. Человеку просто необходимо всю жизнь находится под наблюдением врачей, а у лечения могут быть побочные эффекты.

• С 12-ти лет можно обсудить с подростками мифы, которые они уже могли почерпнуть из интернета или общения с друзьями. Эти стереотипы могут касаться ВИЧ, беременности, расовой или гендерной принадлежности. Дети должны вспомнить, какие случаи дискриминации им встречались. Пособие ЮНЕСКО также объясняет, что каждый должен «защитить человека, который подвергается дискриминации».

• В старших классах подростки могу сами подготовить рефераты об известных людях, живущих с ВИЧ, активистах, которые борются за права ВИЧ-позитивных, узнать о центрах тестирования и лечения ВИЧ-инфекции в городе или в стране. Подросткам также необходимо рассказать о том, какие анализы на ИППП сегодня существуют, где их можно сдать, какие средства предохранения они должны будут использовать, когда начнут сексуальную жизнь. Старшеклассникам следует понимать и различать, какие средства контрацепции защищают от беременности, а какие – от ИППП. Также необходимо рассказать подростку о необходимости противостоять сексуальному давлению и принуждению.

ИСТОЧНИК KP.RU