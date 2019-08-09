«Будущее профессии защищено»: в Тюмени отпразднуют День строителя

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-09T14:37:29+03:00

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День строителя празднуется в нашей стране ежегодно во второе воскресенье августа. В 2019 году – это 11 августа.

Впервые этот профессиональный праздник работников строительной отрасли отмечался в 1956 году. После распада СССР профессиональный праздник «День строителя» по-прежнему ежегодно отмечается во второе воскресенье августа в России, Армении, Белоруссии, Кыргыстане, Украине, Касахстане. С 2011 года решением Министерства регионального развития РФ День строителя в России объявлен федеральным праздником.

Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.

– Любая стройка - это дело для целого коллектива строителей, где каждый человек имеет свою специализацию и выполняет определенную работу. Чтобы построить дом, нужны люди разных профессий, которых объединяет одна цель и задача, – говорит Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». – За таким творческим коллективным процессом мы часто наблюдаем при строительстве городов во время нашего семейного мероприятия – игротека «Конструктория». Мы видим, что будущее профессии защищено.

ИСТОЧНИК KP.RU