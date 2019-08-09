«Чтение погружает в другой мир»: тюменцы рассказали о своих любимых книгах

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-09T13:56:25+03:00

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9 августа празднуется всемирный день книголюбов. Знатоки истории утверждают, что первая библиотека на Руси появилась в Киеве. Основателем стал князь Ярослав Мудрый. Это событие произошло в 1037-ом году. Книги были куплены в разных странах. А вот самой красивой библиотекой в стране признана «Российская национальная библиотека» в Санкт-Петербурге, она была открыта в январе 1814 года.

Мы спросили тюменцев, любят ли они читать и какие современные книги искренне рекомендуют почитать.

Наталья Бережнова, филолог, книжный блогер:

– С раннего детства любила читать. Сколько себя помню. Здесь родители сыграли большую роль, так как научили меня читать в 3,5 года. Поэтому я всегда могла себя занять. И с самого раннего возраста (с рождения, можно сказать) мне каждый день читали вслух. И не обязательно только детские книги по возрасту, кстати. Без вечернего чтения я отказывалась засыпать. А читать научилась с помощью Кубиков с буквами (в СССР особо больше ничего и не было). 3 книги, которые я бы порекомендовала: Ханья Янагихара «Маленькая жизнь» (о боли и сострадании), Татьяна Толстая «Кысь» (постапокалиптическая антиутопия о русских), любая научно-популярная книга футуролога Митио Каку о будущем.

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы:

– Для меня чтение книг – это возможность остановиться, побыть наедине с собой, посетить новое место и узнать другие культуры. К сожалению, не всегда получается уделять этому достаточно времени, но тем ценнее каждое «свидание» с книгой. Из последнего прочитанного я бы порекомендовала «Зулейха открывает глаза» (автор Гузель Яхина), «Маленькая жизнь» (автор Ханья Янагихара). «#Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы» (автор Людмила Петрановская) – последняя, на мой взгляд, для многих может стать настольной книгой, к отдельным ее фрагментам можно время от времени возвращаться и перечитывать. Ну и не могу не отметить классику, в очередной раз перечитанный в отпуске «Маленький принц» вновь вдохновляет.

Светлана Раца, владелица бизнес-отеля «Евразия»:

– Чтение для меня как наркотик. По-моему, какие-то (возможно, британские) ученые даже проводили исследования на эту тему и действительно доказали, что одни и те же центры удовольствия в нашем мозге активизируются у людей, страдающих различными зависимостями и у книголюбов. Чтение помогает проживать чужие жизни, путешествовать во времени и пространстве, примерять на себя разные образы и осуществлять мечты. Книга – это источник знаний, глубоких, не поверхностных, разнообразных. Иногда книголюб представляется таким одиночкой, скрючившейся на книжкой, но мой опыт говорит о другом – кто много читает, как правило, умеет рассказать о прочитанном, значит – всегда может поддержать разговор, становится душой компании. Это очень полезное качество в нашей «цифровой» жизни. В честь всемирного дня книголюба советую почитать произведение Владимира Сорокина «Манарага», чтобы осмыслить значение книги в нашей жизни.

Елена Бурулева, директор по продажам и маркетингу отеля «Меркюр Тюмень Центр»:

– Почему я люблю читать... мы все родом из детства... и когда твои родители читали залпом подписки классики и тратили огромные деньги на их покупку любыми средствами, когда твой брат на спор учит наизусть «Евгения Онегина», а ты на спор читаешь на скорость всю подписку Жюля Верна, а на ночь вслух мама читает «Алые паруса» Грина ... можно ли не любить читать? Мне повезло и с учителями. До сих пор считаю, что Наталья Федоровна Крел самая лучшая в мире учительница литературы! А Светлана Викторовна Чистякова – лучший преподаватель иностранной литературы. Тонны книг прочитаны под их руководством. Из последнего впечатлили: «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и «Дом правительства» Слезкина. Ну и немножко гламура добавим, чтобы не быть занудой: «Не жизнь, а сказка» Алены Долецкой.

Александр Дурманов, руководитель студии «42», ИТ-директор группы компаний «Мегаполис»:

– Мне с детства нравится читать. Разные книги решают мои разные задачи. Это может быть источник знаний и мыслей, вдохновения. А может быть – способ отвлечься от забот, погрузиться в художественный мир, получить позитивные эмоции. Хотя сейчас в приоритете для меня техническая литература, рекомендую Юваль Ной Харари «Sapiens – краткая история человечества»; Кларка Оз «Историю вина в 100 бутылках. От Бахуса до Бордо»; Генриха Альтшуллера «Найти идею. Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач» – хоть Альтшуллер не очень современный, но всегда актуальный!

Татьяна Химей, специалист пресс-службы:

– Чтение для меня – это наслаждение. Это погружение в параллельный мир, возможность понаблюдать и прочувствовать множество разных жизней. Рекомендую всем книги: Халед Хосейни «Тысяча сияющих солнц», Джаннет Уолс «Замок из стекла», Дина Рубина «Бабий ветер».

Кирьянова Алена, стоматолог-терапевт семейной стоматологии «Доктор Альбус»:

– Чтение погружает в другой мир, раскрывает новые горизонты, дает простор для фантазии. Последние книги из моего списка прочитанных: Лабковский М.А. «Хочу и буду»; Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма»; Джон Эрнест Стейнбек «Гроздья Гнева», искренне их рекомендую!

Олег Кондрахин, инженер:

– Люблю читать, потому что нравится узнавать новое и интересное. Книги из последних мной прочитанных: Питер Бретт «Война с демонами»; В. Богомолов «Момент истины»; Скотт Линч «Благородные Канальи». Пункты 1 и 3 – это циклы книг.

Алена Ждановских, специалист по маркетингу кофейни «ТортШер»:

– Я люблю читать, потому что люблю тишину. Люблю читать, потому что люблю узнавать новое. Люблю читать, потому что книги дают новый жизненный опыт, новый мир, расширяют кругозор, делая знания или переживания доступными. Люблю читать, чтобы ежедневно подтверждать себе: «я еще умею чувствовать». Люблю читать хороших авторов с чувством стиля, с умением обращаться с языком (для меня владение языком правда очень важно). Три современных книги, которые я бы рекомендовала: Яхина «Дети мои», Алешковский «Крепость», Служитель «Дни Савелия». Невероятно сложно выбрать, почему-то решила раскрыть своих любимых российских из последнего.

Анастасия Дробышева, дизайнер:

– Я люблю читать! Получаю большое удовольствие от грамотного текста. Гармония слов меня расслабляет. Особенно ценю книги конца 19 века, где используется много русских слов того времени. Образы воспитанных людей, их манеры. Современные книги почти не читаю. Лишь специализированные на тему психологии, семейных ценностей и творчества.

Мария Старикова, преподаватель йоги:

– Книги читать люблю потому, что лучше воспринимаю написанную информацию, легче могу сосредоточиться и что-то понять, чем при любом другом способе получения информации. Также хорошая книга - это удовольствие и приятная работа для ума. А когда книги открывают что-то новое, новый взгляд на мир, или в книгах находятся слова, которые ты сам не можешь подобрать к тому, что чувствуешь, это уже праздник. Порекомендовать могу книги: «Европа глазами снежного льва» Кхенпо Кьосанг Ринпоче, «Тайные виды на гору Фудзи» В. Пелевина и книгу К. Типпинга «Радикальное прощение».

Ирина Яркова, журналист, редактор:

– Люблю читать потому, что я человек эмоций и впечатлений, именно они дарят мне полноту жизни и чувств. И это мне дарят книги – новые эмоции, новые впечатления, переживания и радость, любовь к жизни и близким. Книги для меня – это опыт, которым с тобой делятся люди, это жизненные ситуации и сценарии во всем их многообразии – одним словом, это кладезь знаний. Из современных авторов и книг, которые читала в последнее время и которые запали в душу, могу посоветовать: «Дневник свекрови» Марии Метлицкой. Эта книга, вобравшая в себя множество историй взаимоотношений свекровей и снох (причем, с обеих сторон) еще раз подтвердила тот факт, что мне с моими родственниками очень повезло! И, конечно, я задумалась, какой свекровью и тещей стану я. Надеюсь, хорошей! «Тринадцатая сказка» Дианы Сеттерфилд: захватывающий детектив, который пугает и завораживает так, что невозможно оторваться от первой до последней страницы. И Наринэ Абгарян «Люди, которые всегда со мной», «С неба упали 3 яблока». Эта писатель заставила меня вспомнить о детстве, своих корнях, о настоящем и будущем, о том, кто я, и кто живет во мне и будет жить в моих детях. Хочется отметить и прекрасный богатый литературный язык.

ИСТОЧНИК KP.RU