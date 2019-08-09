На тюменских кладбищах разгребают поваленные июньским ураганом деревья

СЕГОДНЯ 16:18 2019-08-09T16:18:18+03:00

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На 16 кладбищах Тюмени уберут сухостойные и аварийные деревья. Их повалил сильный ветер еще в июне.

В этом году на 16 кладбищах областного центра выявлено 1156 аварийных и сухостойных деревьев. В июне ураганные ветра привели к их падению. Летом уже производилась вырубка поврежденных деревьев на территории кладбища Червишевское-1. Оттуда подрядной организацией ИП Угрюмов Д.А. убрано 40 деревьев.

– Вчера был заключен контракт с индивидуальным предпринимателем Ольгой Белоноговой на оказание услуг по вырубке 1076 аварийных и сухостойных деревьев, корчеванию 720 пней и вывозу порубочных остатков с территории 16 кладбищ, – рассказали в департаменте городского хозяйства.

Там добавили, что уже в ближайшее время организация приступит к работе, поэтому посетителей кладбищ просят быть внимательными на участках производства работ.

ИСТОЧНИК KP.RU