2019-08-09T16:18:18+03:00
Общество

На тюменских кладбищах разгребают поваленные июньским ураганом деревья

Подрядчику предстоит выкорчевать более семисот пней
Вадим Бегун
Поделиться:
Ветхие деревья уберут с тюменских кладбищ. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Ветхие деревья уберут с тюменских кладбищ. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

На 16 кладбищах Тюмени уберут сухостойные и аварийные деревья. Их повалил сильный ветер еще в июне.

В этом году на 16 кладбищах областного центра выявлено 1156 аварийных и сухостойных деревьев. В июне ураганные ветра привели к их падению. Летом уже производилась вырубка поврежденных деревьев на территории кладбища Червишевское-1. Оттуда подрядной организацией ИП Угрюмов Д.А. убрано 40 деревьев.

– Вчера был заключен контракт с индивидуальным предпринимателем Ольгой Белоноговой на оказание услуг по вырубке 1076 аварийных и сухостойных деревьев, корчеванию 720 пней и вывозу порубочных остатков с территории 16 кладбищ, – рассказали в департаменте городского хозяйства.

Там добавили, что уже в ближайшее время организация приступит к работе, поэтому посетителей кладбищ просят быть внимательными на участках производства работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени директор турфирмы обманула клиентов на полмиллиона рублей
Шестилетний ишимец выиграл электросамокат благодаря знанию «Конька-Горбунка»
Порядка 700 домов готовы к отопительному сезону в Тюмени
Проект «Красные бренды» набирает обороты
Тюменец чуть не зарезал возлюбленную из-за ее переписки с другом
Стало плохо, потерял сознание: на Тюменской авиабазе умер лесник
Завтра в Тюмени отключат несколько светофорных объектов
«Будущее профессии защищено»: в Тюмени отпразднуют День строителя
Две улицы и переход закроют до конца сентября в Тюмени
«Чтение погружает в другой мир»: тюменцы рассказали о своих любимых книгах
Губернатор Тюменской области назвал рыбу важнейшим природным богатством региона
Многодетная семья из Казанского района отпраздновала новоселье
В Тюмени осудят мужчину, который убил своего знакомого у кафе
Играл с собакой и сорвался с берега: под Тюменью утонул подросток
«Ушел с толпой незнакомых ребят»: в Тюмени вторые сутки ищут мальчика
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
«Он станет настоящим украшением города»: новый Дом культуры построят в Ишиме
Тюменские автомобилисты устроили гонки за известным блогером
В Тюмени несовершеннолетний во дворе дома сбил пенсионерку
Сбербанк начал работать с новой валютой – китайскими юанями
Два малыша выпили жидкость для розжига в Тюмени
В Тюмени вновь перенесли дело о банкротстве Антипинского НПЗ
Местная компания благоустроит левый берег тюменской Туры
Улицу Минскую в Тюмени закроют для транспорта до сентября
Тюменские кладбища обработают против клещей
Для тюменцев придумали новый рекорд