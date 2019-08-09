Губернатор Тюменской области назвал рыбу важнейшим природным богатством региона

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-09T13:31:46+03:00

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Во время рабочего визита в Казанский район Александр Моор посетил предприятие «Казанская рыба», которое использует для товарного рыбоводства 11 озер. Объемы вылова рыбы постоянно увеличиваются: если в 2013 году этот показатель составил 226 тонн, то в 2015 году – уже 546 тонн, а в 2018 году – свыше 1 тысячи тонн. Губернатор обсудил с руководством организации о мерах поддержки.

– Исторически так сложилось, что рыба – одно из важнейших природных богатств Тюменской области. Основные ресурсы сосредоточены именно в сельских муниципалитетах. Областное правительство ведет планомерную работу по поддержке регионального рыбохозяйственного комплекса, – отметил Моор.

По информации пресс-службы главы региона, в настоящее время на территории региона предоставлено в пользование 175 рыбоводных участков. Рыбоводством занимаются 48 предприятий и 29 индивидуальных предпринимателей. Тюменская область занимает вторую позицию в Уральском федеральном округе по объему выращивания объектов аквакультуры. В 2018 году тюменскими рыбоводами выращено более 3 тысяч тонны рыбы, а это всего на 20% меньше, чем у лидера – Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU