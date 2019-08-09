Порядка 700 домов готовы к отопительному сезону в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-09T15:37:45+03:00

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В Тюмени семьсот домов готовы к встрече с зимними холодами. Подготовка к отопительному сезону идет по графику.

В администрации областного центра обсудили подготовку жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону. В настоящее время в городе проводится опрессовка, обновляются теплотрассы. В домах промывают системы отопления и готовят водонагреватели.

– Сегодня подготовка к очередному отопительному осенне-зимнему сезону идет в прогнозируемом режиме. Ожидается, что УК оживятся к концу августа – началу сентября. В это время обратятся самые крупные компании, в управлении которых сто и более домов. Комиссия будет продолжать работу в усиленном режиме по 15 сентября включительно, – рассказал заместитель главы города Тюмени Павел Перевалов.

Чиновник напомнил, что неполучение паспорта готовности – грубое нарушение лицензионных требований, а потому предусмотрена административная ответственность. Например, для ТСЖ штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для управляющих организаций штрафы в несколько раз больше.

ИСТОЧНИК KP.RU