В Тюмени осудят мужчину, который убил своего знакомого у кафе

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-09T12:42:59+03:00

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Тобольска. Он обвиняется в убийстве. Произошло оно в одном из кафе духовной столицы Сибири.

– В начале июня этого года ночью в одном из кафе города Тобольска между обвиняемым и его 36-летним знакомым, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Преступник съездил домой и взял нож, а по возвращении на улице возле кафе нанес потерпевшему два удара ножом в грудь. Убийца скрылся с места происшествия, по дороге выбросив орудие убийства. Потерпевший скончался по дороге в медицинское учреждение, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Злоумышленник был установлен и задержан, в настоящее время он заключен под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU