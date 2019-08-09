«Он станет настоящим украшением города»: новый Дом культуры построят в Ишиме
В Ишиме построят новый Дом культуры. Средства на его строительство уже заложены в трехлетнем бюджете Тюменской области.
– Могу сказать, что видел эскизы нового здания. Оно станет настоящим украшением города, – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ишим.
По его словам, сейчас проект культурного центра проходит необходимые экспертизы. Полностью он будет готов к воплощению в жизнь к середине осени.
Глава Ишима Федор Шишкин в свою очередь заявил, что этот объект будет одним из важнейших в городе. По его данным, за строительство Дома культуры высказались 65 процентов местных жителей.
– Ишим хорошо продвинулся в работе по приведению в нормативное состояние объектов социальной инфраструктуры. Именно в этом заключается одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной власти. На эти цели выделяется значительное количество средств из городского бюджета. А мы охотно помогаем, предоставляя региональное софинансирование, – подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU