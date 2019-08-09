2019-08-09T11:03:12+03:00
Звезды

«Он станет настоящим украшением города»: новый Дом культуры построят в Ишиме

Об этом ранее просили местные жители
Вадим Бегун
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Александр Моор заявил о строительстве в Ишиме нового культурного объекта. Фото - пресс-служба губернатора.Александр Моор заявил о строительстве в Ишиме нового культурного объекта. Фото - пресс-служба губернатора.
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В Ишиме построят новый Дом культуры. Средства на его строительство уже заложены в трехлетнем бюджете Тюменской области.

– Могу сказать, что видел эскизы нового здания. Оно станет настоящим украшением города, – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ишим.

По его словам, сейчас проект культурного центра проходит необходимые экспертизы. Полностью он будет готов к воплощению в жизнь к середине осени.

Глава Ишима Федор Шишкин в свою очередь заявил, что этот объект будет одним из важнейших в городе. По его данным, за строительство Дома культуры высказались 65 процентов местных жителей.

– Ишим хорошо продвинулся в работе по приведению в нормативное состояние объектов социальной инфраструктуры. Именно в этом заключается одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной власти. На эти цели выделяется значительное количество средств из городского бюджета. А мы охотно помогаем, предоставляя региональное софинансирование, – подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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