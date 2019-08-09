Тюменец чуть не зарезал возлюбленную из-за ее переписки с другом

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-09T15:20:00+03:00

Переписка с бывшим другом чуть не стала последней в жизни тюменки. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени чуть не случилась трагедия. Женщина вела активную переписку с бывшим другом. Узнав про это, нынешний ухажер схватился за нож.

В полицию поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщила, что ей угрожают жизнью ножом.

– На место незамедлительно выехал участковый, который узнал, что сожители распивали алкоголь. Подозреваемый обнаружил в телефоне возлюбленной переписку с бывшим другом и, не желая ее выслушивать, начал оскорблять, а после и вовсе схватил кухонный нож и пригрозился расправой. Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Участковый задержал 38-летнего безработного жителя областного центра, в отношении которого позже возбудили уголовное дело. Мужчине грозит два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU