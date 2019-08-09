2019-08-09T10:37:59+03:00
Общество

Тюменские автомобилисты устроили гонки за известным блогером

Мужчина не оценил поступок местных жителей
Вадим Бегун
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Тюменские фанаты гнались на своих авто за Эриком Давидычем. Фото - eric_davidich.Тюменские фанаты гнались на своих авто за Эриком Давидычем. Фото - eric_davidich.
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В Тюмени автомобилисты, опережая друг друга, гнались за известным в России автоблогером Эриком Давидычем. Однако интернет-звезде не совсем понравилось подобное поведение местных жителей, он попросил впредь обдумывать такие действия.

«Парни, я очень прошу, когда вы видите колонну в своем городе – не нужно превращаться в грозных кавказцев на кавказской свадьбе и ехать за колонной!» – сообщил после увиденного Давидыч посредством «Сториз» в своем аккаунте в «Инстаграм».

Кстати, кумир миллионов совсем не был против того, что кто-то поедет в его колонне в следующий город. «Езжайте, никто вам не запрещает! Только, пожалуйста, не нужно бодаться! Все всё успеют!» – заявил он.

Как известно, автоблогер является организатором благотворительного автопробега Smotra Run, в рамках которого ездит по городам России. Собранные деньги отправляются на помощь детским домам. Кроме Тюмени, команда посетит еще Казань, Уфу, Самару и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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