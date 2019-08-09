2019-08-09T14:19:58+03:00
Общество

Две улицы и переход закроют до конца сентября в Тюмени

В городе началась реконструкция двух участков теплосетей [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В Тюмени кладут трубопровод: закроют две улицы и переход.В Тюмени кладут трубопровод: закроют две улицы и переход.Фото: Ольга Крыльцова
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С сегодняшнего дня, 9 августа, в Тюмени начинаются работы по реконструкции двух участков тепловых сетей общей протяженностью 630 метров по улице 25-го Октября. Они могут причинить временные трудности местным жителям.

– До конца сентября будут перекрыты автодороги по улице 25-го Октября от улицы Водопроводной до Водников, 12 и по улице Циолковского от Немцова до Профсоюзной. Закроется и переход улицы Профсоюзной, – рассказали в Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

Там сообщили, что начнут реализацию проекта со вскрытия дорожного полотна и проведения земляных работ с привлечением спецтехники. Кроме того, в компании отметили, что доступ к учреждениям, расположенным в непосредственной близости от объекта реконструкции, будет сохранен путем строительства временных сооружений.

Схема предоставлена УСТЭК.

Схема предоставлена УСТЭК.

Так, проектом предусмотрена укладка 630 метров трубопровода. В УСТЭКе пообещали использовать все возможности для сокращения сроков работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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