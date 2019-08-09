2019-08-09T10:24:01+03:00
Происшествия

В Тюмени несовершеннолетний во дворе дома сбил пенсионерку

Женщина получила тяжелые травмы
Вадим Бегун
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Пенсионерка пострадала в ДТП прямо у себя во дворе. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Пенсионерка пострадала в ДТП прямо у себя во дворе. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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Две дорожные аварии с автомобилями под управлением несовершеннолетних произошли в Тюменской области накануне, 8 августа. В одной из них сильно пострадала старушка.

Около восьми часов утра во дворе дома на улице Газовиков, 29 «Жигули» сбили 64-летнюю женщину. В результате происшествия пенсионерка получила тяжелые травмы. Как оказалось, автомобилем управлял 16-летний подросток, который ехал на нем в гараж, чтобы заняться ремонтом.

– Кроме того, в восьмом часу вечера в Голышманово на перекрестке улиц 8-го марта и Карла Маркса столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Лада» 15-й модели. По предварительным данным, 17-летняя девушка, управлявшая «Ладой Калина», не предоставила преимущество «15-й», двигаясь по второстепенной дороге. В результате происшествия 18-летняя пассажирка «Лады» 15-й модели получила различные травмы и была госпитализирована, – рассказали в пресс-службе тюменской Госавтоинспекции.

В ГИБДД призвали родителей не доверять транспорт своим подрастающим детям, не имеющим водительских прав. Тем более, что это влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей. Кстати, штраф – не самое худшее, что может произойти. Так, в минувшем году в регионе подобное ДТП привело к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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