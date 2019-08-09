2019-08-09T09:56:31+03:00
Экономика

Сбербанк начал работать с новой валютой – китайскими юанями

Вадим Бегун
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Фото предоставлено Западно-Сибирским отделением Сбербанка.Фото предоставлено Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
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С 1 августа Западно-Сибирское отделение Сбербанка начало работать с новой валютой – китайскими юанями. Уполномоченные офисы в Тюмени по адресам: ул. Рижская, 61 и ул. Герцена, 70 могут проводить операции по покупке и продаже наличной китайской валюты.

Напомним, что операции купли-продажи и в Сбербанке проводятся также с наличными долларами США, евро, фунтами стерлингов, швейцарскими франками и японским иенами.

– Данная финансовая услуга направлена в первую очередь на удовлетворение спроса туристов при посещении Китая и индивидуальных предпринимателей с целью взаиморасчетов с иностранными партнерами. Сбербанк предлагает приобрести валюту по стабильному и вполне приемлемому курсу, так как опирается на решение Центробанка по ключевой ставке курса юаня к российскому рублю. Все нюансы проведения таких валютных операций можно уточнить по телефону контактного центра или на официальном сайте Сбербанка, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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