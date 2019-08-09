В Тюмени вновь перенесли дело о банкротстве Антипинского НПЗ

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-09T09:02:37+03:00

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В Тюмени снова перенесено рассмотрение дела о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Следующее заседание теперь будет через три дня, 12 августа.

Арбитражный суд Тюменской области объявил перерыв до 12 августа. Такое решение связано с параллельным ходатайством еще одного кредитора местного завода – ООО «Трансойл».

Напомним, что судебное разбирательство по банкротству Антипинского НПЗ должно было состояться накануне, 8 августа. В прошлый раз его также перенесли. Тогда ходатайство о переносе подала компания «Трансойл», которая базируется в Санкт-Петербурге. Она, как известно, участвует в разбирательстве в качестве третьего лица. Ранее эта организация, являющаяся крупнейшим частным железнодорожным оператором подвижного состава в сегменте железнодорожных перевозок нефти, подала апелляцию на решение регионального арбитража о принятии заявления АНПЗ о признании себя банкротом.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что Сбербанк рассказал о будущем завода и о судьбе коллектива. Как оказалось, финансовое учреждение заинтересовано в стабилизации ситуации на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU