Местная компания благоустроит левый берег тюменской Туры

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-09T08:37:16+03:00

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Тюменская строительная компания «Мостострой-11» выиграла конкурс на благоустройство левого берега Туры. На эти цели фирме выделят более полумиллиарда рублей.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что на конкурс была подана лишь одна заявка. Ее и признали соответствующей всем требованиям. Таким образом, АО «Мостострой-11» должна провести работы по укреплению и благоустройству левого берега реки Тура вдоль улицы Береговой, а именно между улицами Красноармейской и Поперечной.

Уже известно, что здесь будет возведен амфитеатр, трибуны, беседки-библиотеки, многоуровневая скамья, а также туалетный комплекс, которым можно пользоваться в любое время года. Компанию в этом году профинансируют на 150 миллионов рублей, в 2020 году – на 235,4 миллионов, в 2021-ом – на 150 миллионов.

Отметим, что компанией "Мостострой-11" руководит Николай Руссу, который является одним возможных претендентов на вакантное место в парламенте Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU