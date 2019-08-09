Улицу Минскую в Тюмени закроют для транспорта до сентября
Горожанам показали пути объезда [СХЕМА]
Улицу Минскую закроют до 1 сентября. Фото - Федор Косарев.
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В Тюмени ввели временное ограничение движения транспортных средств по улице Минской. С сегодняшнего дня, 9 августа, ездить там запрещено.
– В связи с ремонтом тепловой сети прекращено движение транспортных средств с 9 августа до 1 сентября по автомобильной дороге ул. Минская в районе дома № 32, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.
Схема предоставлена пресс-службой администрации города Тюмени.
Там сообщили, что этот участок можно объехать по улице Харьковской, Холодильной и Бастрыгина.
ИСТОЧНИК KP.RU