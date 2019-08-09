2019-08-09T07:40:15+03:00
Общество

Тюменские кладбища обработают против клещей

Мероприятия состоятся только при условии, что не будет дождя
Вадим Бегун
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Тюменские кладбища подвергнутся противоклещевой обработке. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменские кладбища подвергнутся противоклещевой обработке. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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На территории тюменских кладбищ уже со вчерашнего дня проводятся противоклещевые обработки. Продлятся они всего три дня.

– В период с 8 по 10 августа при благоприятных погодных условиях, то есть при отсутствии осадков в виде дождя, планируется проведение акарицидных обработок территории 16 православных кладбищ на площади 188 гектаров. В местах обработки будет размещена информация о сроках и мерах предосторожности, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Там также напомнили, что противоклещевая обработка территорий мусульманских кладбищ была проведена 4 августа.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что с 5 по 9 августа была проведена акарицидная обработка территории лесопарка «Гилевская роща» на площади 72 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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