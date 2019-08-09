Для тюменцев придумали новый рекорд

СЕГОДНЯ 07:02 2019-08-09T07:02:19+03:00

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Рекорд по самой массовой зарядке хотят установить в Тюмени. Горожане могут не только войти в историю областного центра, но еще и получить за это различные подарки.

На площади 400-летия Тюмени каждый день работает уникальная резиденция «Время наших побед». В рамках ее работы тюменцы смотрят фильмы, участвуют в мастер-классах и устанавливают новые рекорды. Так, в субботу, 10 августа, в 12 часов и в воскресенье, 11 августа, в 18 часов тюменцы установят еще парочку рекордов. Одним из них станет самая массовая зарядка, а другим массовые катания на роликах, скейтбордах, великах, самокатах и беговелах, – рассказали в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.

Там сообщили, что у каждого участника флешмоба есть шанс выиграть классные призы от партнеров проекта и даже получить главный приз, который держат в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU