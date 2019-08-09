В Тюмени сегодня отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-08-09T05:40:29+03:00

Водителям нужно следить за дорожными знаками

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 августа, с 8.00 до 17.00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Щербакова и Дружбы.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Там отметили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU