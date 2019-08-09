Тюменец сломал нос своей супруге, которая не дала ему выспаться
В Увате местный житель нанес побои своей жене. Отчасти женщина виновата сама – ей не стоило будить спящего мужа.
На днях к участковому уполномоченному полиции обратилась 34-летняя жительница района. Женщина сообщила, что супруг нанес ей побои.
– В день происшествия гражданка вернулась домой из гостей, где употребила спиртное. Войдя в квартиру, она обнаружила супруга спящим. Беспорядок в комнате возмутил женщину, которая приняла решение разбудить мужа и выказать ему свое недовольство. Такое поведение нетрезвой супруги рассердило подозреваемого, он начал объяснять свою позицию на повышенных тонах. А после и вовсе пустил в ход кулаки, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что в результате драки потерпевшая получила многочисленные ушибы и перелом носа. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчина может сесть в тюрьму на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU