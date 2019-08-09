2019-08-09T06:20:17+03:00
Происшествия

Тюменец сломал нос своей супруге, которая не дала ему выспаться

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Пьяная тюменка получила в нос, за то что разбудила мужа.Пьяная тюменка получила в нос, за то что разбудила мужа.Фото: Ольга Крыльцова
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В Увате местный житель нанес побои своей жене. Отчасти женщина виновата сама – ей не стоило будить спящего мужа.

На днях к участковому уполномоченному полиции обратилась 34-летняя жительница района. Женщина сообщила, что супруг нанес ей побои.

– В день происшествия гражданка вернулась домой из гостей, где употребила спиртное. Войдя в квартиру, она обнаружила супруга спящим. Беспорядок в комнате возмутил женщину, которая приняла решение разбудить мужа и выказать ему свое недовольство. Такое поведение нетрезвой супруги рассердило подозреваемого, он начал объяснять свою позицию на повышенных тонах. А после и вовсе пустил в ход кулаки, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в результате драки потерпевшая получила многочисленные ушибы и перелом носа. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчина может сесть в тюрьму на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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