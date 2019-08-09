Погода на 7 августа в Тюмени: ночью дождь, днем – без осадков

СЕГОДНЯ 04:56 2019-08-09T04:56:40+03:00

В Тюмени будет пасмурно, но без осадков. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 7 августа, в Тюмени на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью составит +10, +11 градусов, днем потеплеет до 17 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +18. Вечером столбик термометра опустится до отметки +15 градусов. Ветер западный, переходящий в юго-западный, 1-3 метров в секунду.

В этот день почитается память великомученика и целителя Пантелеймона. В этот день боятся грозы: «Кто на Палия (Пантелеймона) работает, у того гроза спалит хлеб». В это время начинается ранний листопад у березы; ходят за лечебными травами и кореньями. Наши предки заметили, если птицы перестают петь, вскоре будет непогода.

ИСТОЧНИК KP.RU