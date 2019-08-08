Тюменка потеряла 10 тысяч долларов на инвестициях в валюту

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-08T16:05:19+03:00

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В Тюмени местная жительница решила подзаработать на инвестициях в валюту. Она наняла трейдера, но тот оказался не совсем компетентным.

Женщина хотела заработать валюту на международном рынке FOREX, но в итоге потеряла 10 тысяч американских долларов. Пытаясь вернуть деньги, она обратилась в суд. Но в удовлетворении исковых требований ей отказали.

– В январе прошлого года истица в качестве инвестора заключила договор о сотрудничестве с трейдером и доверила ему управление своим торговым счетом для совершения сделок купли-продажи валюты на международном рынке FOREX. Но в ходе манипуляций с валютой трейдер проигрался. И на конец февраля 2019 года на счете инвестора практически ничего не осталось, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Женщина заявила, что трейдер не выполнил обязательства и нарушил условия соглашения, а во время устного разговора вообще заявил, что ни в чем не виноват. Однако и суд ей ничем не помог. Оказалось, что требования граждан, связанные с организацией игр, пари или с участием в них, не подлежат судебной защите – только если они заключены на бирже.

ИСТОЧНИК KP.RU