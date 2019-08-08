2019-08-08T15:27:16+03:00
Происшествия

Тюменец сел в тюрьму за прописку в крохотной квартире трех десятков мигрантов

Мужчина остался должен государству 30 тысяч рублей
Вадим Бегун
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Тюменец приютил в крохотной квартире 30 мигрантов. Фото - pixabay.com.Тюменец приютил в крохотной квартире 30 мигрантов. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени ранее судимый местный житель фиктивно прописал в свою маленькую квартиру 30 мигрантов. За такое нарушение мужчина отправился в тюрьму.

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 24-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

– Молодой человек с 11 февраля по 12 марта этого года предоставил уведомления о прибытии к нему в однокомнатную квартиру площадью 18 квадратных метров, в которой он проживал с родными, 30 мигрантов из Армении, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. При этом он не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд с учетом судимости назначил мужчине два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный также должен пополнить государственную казну на 30 тысяч рублей. Как раз такую сумму он получил от мигрантов за прописку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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