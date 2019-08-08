2019-08-08T14:49:21+03:00
Звезды

Уникальный православный хор инженерных войск дал концерт для военных в Тюмени

Насладились голосами более ста участников Армейских игр
Вадим Бегун
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Уникальный хор выступил перед военными в Тюмени. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.Уникальный хор выступил перед военными в Тюмени. Фото - департамент общественных связей Тюменской области.
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Православный хор инженерных войск России выступил в Тюмени перед военнослужащими из восьми стран – Белоруссии, Вьетнама, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, России, Пакистана и Узбекистана. Концерт состоялся на сцене драматического театра.

Музыкальный коллектив исполнил композиции из 20 альбомов. Интересно, что один их был написан во время выполнения спецзадач в Сирии.

– Православный хор – единственное в своем роде воинское творческое подразделение. Коллектив, который выступает на сцене уже 26 лет, состоит только из военнослужащими по призыву. Хор является лауреатом многих международных конкурсов и фестивалей, с большим успехом выступал в Польше, Белоруссии, Испании, Италии и Греции, – рассказали в департаменте общественных связей Тюменской области, добавив, что репетиции военнослужащие проводят в свое личное время.

Напомним, финалы конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» состоятся 10 и 11 августа на полигоне «Андреевский» под Тюменью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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