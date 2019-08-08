2019-08-08T14:22:02+03:00
Общество

Сайт «Детки!» скоро отметит свой пятнадцатый день рождения

Основатели портала подготовили массу конкурсов и подарков для тюменских родителей
Вадим Бегун
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Фото - сайт "Детки!".Фото - сайт "Детки!".
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В честь 15-летия сайта «Детки!» основатели портала проведут различные игры и конкурсы. Чтобы увеличить шансы на победу в них, нужно как можно скорее принять участие.

Так, весь август будет проходить веселая и креативная игра «Предусмотреть ВСЕ или секреты настоящей мамочки» с буквами алфавита. Кроме того, уже проходит творческий конкурс «Детки!»-15-летки» с логотипом сайта «Детки!». Организаторы обещают и другие интересные мероприятия.

Стоит также напомнить, что до 15 августа идет прием заявок в конкурсе рисунков «Тюмень - город детства», в котором рисунки принимаются по четырем возрастным категориям.

– Добиться успеха в любом деле можно только если пропускаешь его через себя. Если проект становится частью твоей жизни, и работа над ним приносит тебе удовольствие. Начавшись с моей личной потребности в общении и информации, «Детки!» быстро стали помощником и добрым другом для многих тюменских родителей. «Детки!» принесли в Тюмень множество уникальных семейных мероприятий, ежедневно помогают получить актуальную и полезную информацию в разных сферах, найти единомышленников и друзей. С удовольствием буду наблюдать за конкурсами, желаю участникам удачи! – говорит основатель портала, депутат Тюменской областной Думы Елены Кашкарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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