Приставы опечатали известное в Тюмени кафе

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-08T13:34:18+03:00

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В Тюмени опечатано известное в городе кафе «Пилигрим». Такое решение вынес местный суд.

– Судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела по особым исполнительным производствам опечатано и закрыто до 11 августа кафе «Пилигрим». В работе заведения выявлено нарушение, препятствующее дальнейшей деятельности в сфере общепита до его полного устранения, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что основанием для закрытия заведения стало постановление по делу об административном правонарушении от 26 июля 2019 года, которое вынес Центральным районным судом города Тюмени. Никаких подробностей приставы пока не разглашают.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что в областном центре закрывался известный ресторан грузинской кухни «Самеба», находящийся по адресу: улица Ленина, 38. Тогда приставы опечатывали его почти на три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU