В Тюмени родителей просят не оставлять детей запертыми в машине

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-08T12:38:55+03:00

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С 2017 года в России введена ответственность для водителей, оставивших детей в возрасте до 7 лет в автомобиле без присмотра. Санкция за нарушение пункта 12.8 ПДД – устное предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

А если учесть все риски, которым подвергается одинокий ребенок, оставленный в салоне автомобиля? Еженедельно по всему миру в припаркованной машине погибает один малыш, причиной чаще всего становится – тепловой удар или переохлаждение.

Что из себя представляет оставленный на солнце автомобиль, известно всем. А если учесть, что организм ребенка перегревается в разы быстрее, чем тело взрослого, то в таких условиях малышу достаточно пяти минут, чтобы испытать признаки удушья и потерять сознание. В России зафиксированы неоднократные случаи удушья детей от ремней безопасности, в которых малыши легко могут запутаться. Также высока вероятность травмирования детей механизмом стеклоподъемников. А открыв окно, они могут попросту выпасть наружу. Ребенку вполне по силам снять автомобиль с ручного тормоза. Он может выкатиться на проезжую часть и создать аварийную ситуацию. В оставленной машине с включенным зажиганием есть риск короткого замыкания и, как следствие, возгорания проводки. Любую машину с оставленным малышом могут угнать. Часты случаи, когда автомобили с оставленными в них детьми эвакуировали на штрафстоянку.

– Безусловно, бывают ситуации, когда не хочется будить спящего ребенка или брать с собой медленно ходящего, иногда капризничающего малыша, но здесь родителю стоит оценить все риски – это опасно для психологического и физического здоровья ребенка. Об этом нужно помнить и либо выбрать другое время для посещения магазина или учреждения, комфортное родителям и детям, либо найти возможность оставить их дома с другими взрослыми, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федералнього проекта «Крепкая семья».

На днях в Тюмени женщина отправилась в торговый центр, оставив троих детей в припаркованной машине.

– Очевидцы сообщили сотрудникам ДПС о детях, оставленных в машине. Сотрудники пытались дозвониться по телефону до матери, но она оставила телефон в машине. Тогда они подошли к администраторам торгового центра и по громкой связи отыскали маму детей. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов решается вопрос о возбуждении административного правонарушения по данному факту, – рассказала Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД по Тюменской области. – К счастью, таких случаев в Тюмени не много, за последние два года – это единственный раз, когда дети были обнаружены оставленными в припаркованной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU