2019-08-08T12:42:02+03:00
Общество

Перевозчик заставил водителей по 15 часов возить пассажиров по Тюмени

Допустимая норма нахождения за рулем общественного транспорта - 12 часов
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени оштрафованы перевозчики: водители работали по 15 часов.В Тюмени оштрафованы перевозчики: водители работали по 15 часов.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюменские автопарки были оштрафованы на 340 тысяч рублей за различные нарушения при перевозках. Один из них умудрился заставить своего водителя работать целых 15 часов при норме в двенадцать.

– В июне «Тюменьавтотранс» был оштрафован арбитражным судом на 30 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Оказалось, что 16 мая трое водителей автобусов по маршруту №65 не прошли послерейсовый медицинский осмотр. Также в августе ООО «Автолинии» было подвергнуто штрафу в 100 тысяч рублей. Шестого мая продолжительность рабочего дня у водителя автобуса маршрута №5 составила 14 часов 55 минут при допустимой не более 12 часов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что с начала года ведомство в отношении перевозчиков возбудило 16 дел за различные нарушения. Общая сумма наложенных штрафов составила 340 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24