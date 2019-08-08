Перевозчик заставил водителей по 15 часов возить пассажиров по Тюмени

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-08T12:42:02+03:00

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Тюменские автопарки были оштрафованы на 340 тысяч рублей за различные нарушения при перевозках. Один из них умудрился заставить своего водителя работать целых 15 часов при норме в двенадцать.

– В июне «Тюменьавтотранс» был оштрафован арбитражным судом на 30 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Оказалось, что 16 мая трое водителей автобусов по маршруту №65 не прошли послерейсовый медицинский осмотр. Также в августе ООО «Автолинии» было подвергнуто штрафу в 100 тысяч рублей. Шестого мая продолжительность рабочего дня у водителя автобуса маршрута №5 составила 14 часов 55 минут при допустимой не более 12 часов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что с начала года ведомство в отношении перевозчиков возбудило 16 дел за различные нарушения. Общая сумма наложенных штрафов составила 340 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU