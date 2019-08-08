Перевозчик заставил водителей по 15 часов возить пассажиров по Тюмени
Тюменские автопарки были оштрафованы на 340 тысяч рублей за различные нарушения при перевозках. Один из них умудрился заставить своего водителя работать целых 15 часов при норме в двенадцать.
– В июне «Тюменьавтотранс» был оштрафован арбитражным судом на 30 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. Оказалось, что 16 мая трое водителей автобусов по маршруту №65 не прошли послерейсовый медицинский осмотр. Также в августе ООО «Автолинии» было подвергнуто штрафу в 100 тысяч рублей. Шестого мая продолжительность рабочего дня у водителя автобуса маршрута №5 составила 14 часов 55 минут при допустимой не более 12 часов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что с начала года ведомство в отношении перевозчиков возбудило 16 дел за различные нарушения. Общая сумма наложенных штрафов составила 340 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU