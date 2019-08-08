В Тюмени мужчина порвал глазное яблоко
Тюменские офтальмологи выполнили первую в регионе имплантацию искусственной радужки 50-летнему пациенту. Горожанин получил серьезное повреждение, порвав глазное яблоко.
– Пациенту была имплантирована искусственная радужка отечественного производства. Такого вида импланты изготавливаются индивидуально для каждого пациента. Мы тщательно подобрали этот имплант по цвету и параметрам здорового глаза, – рассказал заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1 Григорий Симоненко. Именно он проводил хирургическое вмешательство.
По словам пресс-секретаря Областной клинической больницы №1 Тамары Шаргиной, такие операции крайне редки даже в масштабе страны. Они сложны из-за технического исполнения и сантиметрового операционного поля. Во время вмешательства специалист медучреждения подшивал искусственную радужку изнутри к оболочке глаза в трех местах, а это высочайший уровень мастерства в микрохирургии.
Кстати, сейчас мужчину уже выписали из стационара на амбулаторное наблюдение. Врачи добились хорошего косметического и зрительного эффекта.
ИСТОЧНИК KP.RU