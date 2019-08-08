Бали, Робинзон, Неприкаянный: тоболяки придумывают название острову, появившемуся на Иртыше

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-08T12:40:46+03:00

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Небольшой остров появился у правого берега Иртыша более года назад. Тоболяки, наконец, решили придумать ему название: ведь обвал стал уже в какой-то мере достопримечательностью.

– Обвал пород – достаточно типичное явление, тем более на Иртыше. Его берега часто разрушаются. Вот и получается, что массив, который с правого берега обрушился, отложился неподалеку. Потихоньку эту массу сносит водой, размывает, потому что грунт неуплотненный, – рассказывает директор института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин.

Тоболяки согласны с ним: подобный остров появляется на Иртыше не первый раз. Однако именно этому обвалу было решено дать название, пишет «ФедералПресс». В социальных сетях уже есть несколько предложений, за которые люди голосуют: Бали, остров Свободы, Остров Невезения, Сын Иртыша, Неприкаянный, Робинзон.

На сегодняшний день проголосовало 438 человек, и 30 процентов из них отдают предпочтению Сыну Иртыша. Однако, тоболяки придумывают для него все новые названия: Сибирская язва, Атлантида и даже Бора-Бора.

ИСТОЧНИК KP.RU