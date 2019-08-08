"Поехали за грибами в сосновый бор, а его нет": тоболяки возмущены вырубкой за Менделеево

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-08T09:30:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Тобольского района была вырублена часть соснового бора. Возмущенные горожане начали выкладывать фотографии с места события, высказывая при этом гневные комментарии.

«Поехали за грибами в сосновый бор за Менделеево. Приехали, а соснового бора нет!» – рассказывает в группе «Криминальный Тобольск» Татьяна Зюзева. Надежда Михалева приложила к посту фотографии, на которых видны аккуратно сложенные деревья недалеко от бора.

«Сейчас конца и края не найдете, все тихо молча. Кому-то деньги в карман ушли. А сосновый бор красавец был, шикарный», – делится своим мнением Светлана Евгеньева. «Песок там явно воруют, там не те объемы, чтобы карьерно добывать. Вот пусть органы и проверят, можно там песок вывозить и землю или нет», – пишет Владимир Владимиров.

Другие комментаторы просто сокрушаются: «Там еще не далеко был карьер, куда можно было заехать в жару, отдохнуть, искупаться. Вокруг лес, песчаный берег, красота. Уже ничего нет, лес вырубили, песок вывезли, все перерыли. Ни грибов, ни ягод точно не будет! Потом удивляемся, почему медведи из леса выходят. А потому, что его уже нет, и кушать им нечего».

ИСТОЧНИК KP.RU