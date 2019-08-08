2019-08-08T08:38:39+03:00
Происшествия

Водителя нашли не сразу: на Салаирском тракте авто врезалось в отбойник

По словам очевидцев, мужчины в машине были пьяные «в хлам»
Вадим Бегун
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Пьяные мужчины на "Ладе" врезались в отбойник на Салаирском тракте. Фото - соцсети.Пьяные мужчины на "Ладе" врезались в отбойник на Салаирском тракте. Фото - соцсети.
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На Салаирском тракте автомобиль врезался в отбойник. Прибывшие сотрудники ГИБДД почти час искали пострадавших.

О том, что под Тюменью произошло серьезное ДТП, в социальных сетях стали писать очевидцы. Они же выложили фотографию, на которой видно, что «Лада Ларгус», врезавшись в отбойник на трассе, встала на два колеса. На место происшествия сразу же выехали представители Госавтоинспекции, спасатели и медики скорой помощи.

– Вызов по этому поводу поступил в 18.31. Медики прибыли через 11 минут. Однако участников аварии на месте не было, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Как оказалось, автоинспекторы почти час разыскивали пострадавших. Их отвезли в Областную клиническую больницу №2. Специалисты установят их состояние, но, по предварительным данным, тяжелых травм нет.

Очевидцы аварии утверждают, что мужчины были пьяные «в хлам». Они говорят, что «водитель выехал дрифтом с поворота на главную дорогу, собрал всю дорогу, не справился с управлением и врезался в отбойник так, что его подбросило вверх», пишет городской информационный портал «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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