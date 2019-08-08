Губернатор Тюменской области сделал фото с учениками на школьном огороде

СЕГОДНЯ 08:14 2019-08-08T08:14:15+03:00

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Глава региона Александр Моор в ходе рабочего визита в Омутинский район побывал на школьном огороде. Он не только сделал совместное фото с учениками, но и поделился своими мыслями о работе на участке.

– Школьные огороды – хорошая идея. Конечно, деревенским ребятам хватает дела и на семейных приусадебных участках. Но здесь дети приобретают навыки коллективного труда, работы в команде на общий результат, – сказал губернатор во время визита в Омутинскую среднюю школу №2.

Учащиеся под руководством педагогов выращивают на открытом грунте картофель, морковь, кабачки, зелень. В теплицах – огурцы и помидоры. После сертификации урожай поступает в школьную столовую. Таким образом, учащиеся питаются плодами своего же труда.

По информации пресс-службы губернатора, свои огороды есть во всех школах района. При этом в каждом образовательном учреждении свои аграрные приоритеты. Так, в СШ№2 специализируются на овощеводстве, а в средней школе №1 выращивают вишню.

ИСТОЧНИК KP.RU