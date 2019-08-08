2019-08-08T07:00:23+03:00
Общество

Автоинспекторы обучают маленьких тюменцев правилам дорожного движения в ТРЦ

В торговых центрах открылись площадки по изучению ПДД
Вадим Бегун
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Тюменские автоинспекторы пошли в ТРЦ, но не за покупками. Фото - ГИБДД региона.Тюменские автоинспекторы пошли в ТРЦ, но не за покупками. Фото - ГИБДД региона.
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Тюменские гаишники пошли в торговые центры города. Но не за покупками. Там они обучают юных тюменцев правилам поведения на дорогах.

– Сотрудники ГИБДД в игровой форме разбирают «дорожные ловушки», которые могут встретиться на пути юных пешеходов, а их родителям напоминают о соблюдении правил перевозки детей в салонах автомобилей. Во время проведения пятиминуток ребята узнают о пользе световозвращающих элементов на одежде пешеходов в темное время суток. А чтобы призвать своих сверстников и взрослых к использованию таких элементов, тюменцы сделали фото в темноте со специальной надписью #МеняВидно и выложили их в социальных сетях, – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Там также отметили, что все участники мероприятий получают книжки-раскраски и памятки для юных велосипедистов и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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