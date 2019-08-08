2019-08-08T06:20:17+03:00
Происшествия

«Планировали приготовить ужин»: тюменцы зарезали барана, который бегал недалеко от дома

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменцы зарезали барана, чтобы закусить алкоголь. Фото - pixabay.com.Тюменцы зарезали барана, чтобы закусить алкоголь. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области подвыпившие мужчины решили сходить в магазин за алкоголем. Однако их планы несколько изменились, после того как они увидели бегающего неподалеку животное.

В дежурную часть отделения полиции села Аромашево обратилась местная жительница с заявлением о пропаже барана. Полицейские тут же выехали на место происшествия.

В ходе оперативных мероприятий удалось задержать злоумышленников. Ими оказались местные жители 1962 и 1989 годов рождения. Два неработающих друга распивали спиртные напитки, а после отправились за очередной дозой алкоголя и увидели неподалеку от дома баранов. Они отвели одно из животных к себе во двор и зарезали его. Друзья планировали приготовить мясо на ужин, – рассказали в пресс-службу УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что прибывшая на место преступления потерпевшая опознала своего пропавшего барана, который чуть не оказался в кастрюле. Возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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