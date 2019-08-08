Тюменская область – в тройке самых театральных регионов России
Тюменская область вошла в тройку наиболее театральных субъектов России. Он расположился на третьей строчке списка – после Санкт-Петербурга и Курской области.
Составитель рейтинга – Forbes – отмечает, что для составления ТОП-20 было подсчитано среднее количество зрителей на один театр в регионе за прошлый год. Таким образом, за двенадцать месяцев в Тюменской области только один театр посетили 90,2 тысячи зрителей. Кстати, в рейтинге участвовали только три заведения культуры: Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, Тобольский драматический театр имени Ершова и Молодежный театр «Ангажемент».
– Это очень значимое достижение для культурной сферы региона. Наши театры идут в ногу со временем, радуют яркими премьерами и интересными проектами. Это, безусловно, способствует увеличению их посещаемости жителями и гостями региона, – сказала директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
ИСТОЧНИК KP.RU