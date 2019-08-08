2019-08-08T05:40:28+03:00
Спорт

Тюменские дошколята посоревнуются в веселых стартах

Организаторы тщательно продумали концепцию программы
Вадим Бегун
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Веселые старты для дошколят устроят в Тюмени. Фото - департамент по спорту и молодежной политики Тюменской области.Веселые старты для дошколят устроят в Тюмени. Фото - департамент по спорту и молодежной политики Тюменской области.
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В День физкультурника на площади 400-летия Тюмени пройдут состязания для самых юных тюменцев. Воспитанники детских садов примут участие в веселых баталиях под названием «Оранжевый мяч».

– Веселые старты на самом главном спортивном празднике города – Дне физкультурника мы проводим уже более трех лет. К разработке программы подходим очень внимательно, тщательно ее прорабатываем, стараемся, чтобы детям и родителям было интересно. Ребятишки с детского сада должны привыкать к спорту, к активному и здоровому образу жизни, – рассказала директор центра «Фортуна» Светлана Овсянникова.

Мероприятие начнется 10 августа в 11.00 и продлится до 13.00. В нем примут участие 16 команд по 10 человек в каждой. В мастерстве прохождения туннеля, движения змейкой и точного попадания мяча в корзину сразятся воспитанники детских садов № 1, 7, 42, 62, 79, 125, 134 и других. Все ребята получат небольшие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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