2019-08-08T05:00:27+03:00
Общество

Погода на 7 августа в Тюмени: днем пройдет мелкий дождь

К вечеру осадки прекратятся
Вадим Бегун
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Сегодня будет дождь, но недолго.Сегодня будет дождь, но недолго.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 7 августа, в Тюмени уже утром небо затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.

Температура воздуха ночью составит +9, +10 градусов, днем потеплеет до 15 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +17. Вечером столбик термометра опустится до отметки +11 градусов. Ветер юго-западный, переходящий в западный, 2-5 метров в секунду.

8 августа отмечается день священномученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомедийских. У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях. В прежние времена заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта – к хорошей погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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