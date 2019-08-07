Почти две тонны рыбы неизвестного происхождения изъяли у тюменских продавцов

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-07T16:09:02+03:00

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В Тюменской области 1600 килограммов рыбы было изъято из незаконного оборота. Продавцы не смогли рассказать о ее происхождении.

В течении первого полугодия этого года было обследовано 197 объектов, занятых оборотом рыбы и рыбной продукции, 81 предприятие общественного питания, а также 116 предприятий продовольственной торговли.

– Из оборота изъято 156 партий рыбы общим объемом более 1 600 килограммов. У продавцов не было документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции. Также зафиксировано отсутствие полной и достоверной информации для потребителей, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там добавили, что всего было составлено 146 протоколов об административных правонарушениях. Наложены штрафы на сумму более полутора миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU