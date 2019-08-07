2019-08-07T15:41:11+03:00
Происшествия

В Тюмени пьяный мужчина на авто разнес детскую площадку

Возбуждено административное дело
Вадим Бегун
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Тюменец прямо на машине заехал на детскую площадку. Фото - 2Гис.Тюменец прямо на машине заехал на детскую площадку. Фото - 2Гис.
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Накануне, 6 августа, вечером в Тюмени на улице Мельничная, 26 пьяный мужчина прямо на машине заехал на детскую площадку. По счастливой случайности в инциденте не пострадали дети – во дворе уже никого не было.

В ГИБДД о происшествии знают. Там сообщили, что в отношении водителя возбуждено административное дело по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

– Автомобиль «БМВ» въехал в металлическое ограждение и детскую площадку. Сам водитель, 1985 года рождения, травм не получил. От прохождения медицинского освидетельствования отказался. Сотрудниками на месте был составлен административный материал. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку», – рассказали в Госавтоинспекции по Тюменской области.

Известно, что по санкции статьи водителю грозит административный штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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