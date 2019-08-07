2019-08-07T14:59:22+03:00
Происшествия

Тюменец зарезал своего знакомого в подъезде дома по улице Гнаровской

Местному жителю предъявлено обвинение
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени в подъезде мужчина зарезал приятеля.В Тюмени в подъезде мужчина зарезал приятеля.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тюменские следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю областного центра. Мужчина во время ссоры зарезал своего знакомого.

– 3 августа этого года в одном из подъездов дома, расположенного по улице Валерии Гнаровской, произошла ссора между обвиняемым и его 35-летним знакомым. В ходе конфликта злоумышленник нанес четыре удара потерпевшему в грудную клетку. От причиненных ранений мужчина погиб на месте, а обвиняемый скрылся, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Вскоре местный житель был установлен и задержан. В настоящее время он заключен под стражу. Сейчас следователи проводят необходимый комплекс действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюменской области мужчина зарезал приятеля во время сбора ягод. Они распивали алкоголь, а потом один накинулся на другого с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти две тонны рыбы неизвестного происхождения изъяли у тюменских продавцов
В Тюмени пьяный мужчина на авто разнес детскую площадку
Сбербанк запускает оплату по QR-коду
В Тюмени подрядчик не справился с планами по озеленению города
Тюменские прокуратуры возбудили дело по свинокомплексу, который сливал отходы в озера
Молодожены из Тюмени чуть не лишились медового месяца на островах из-за долга
Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов
«Говорил, что взял покататься»: в Тюмени задержан серийный вор велосипедов
В Тюмени вандалы разграбили автобусные остановки
Юной тоболячке выплатят компенсацию за падение в колодец
Разграбил кладбище, осквернив могилы земляков: на тюменца завели уголовное дело
В Тюмени мужчина серьезно пострадал после драки с родственниками