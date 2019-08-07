Тюменец зарезал своего знакомого в подъезде дома по улице Гнаровской

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-07T14:59:22+03:00

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Тюменские следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю областного центра. Мужчина во время ссоры зарезал своего знакомого.

– 3 августа этого года в одном из подъездов дома, расположенного по улице Валерии Гнаровской, произошла ссора между обвиняемым и его 35-летним знакомым. В ходе конфликта злоумышленник нанес четыре удара потерпевшему в грудную клетку. От причиненных ранений мужчина погиб на месте, а обвиняемый скрылся, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Вскоре местный житель был установлен и задержан. В настоящее время он заключен под стражу. Сейчас следователи проводят необходимый комплекс действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "Комсомольская правда Тюмень" писала, что в Тюменской области мужчина зарезал приятеля во время сбора ягод. Они распивали алкоголь, а потом один накинулся на другого с ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU