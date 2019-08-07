В Тюмени подрядчик не справился с планами по озеленению города
ООО СК «Зеленстрой» не выполнила свои обязательства по озеленению Тюмени. Вместо него уже нашли новую фирму.
Вопросы высадки зеленых насаждений на территории Тюмени стоят на особом контроле администрации города. Так, в 2019 году запланировано высадить порядка девяти тысяч деревьев и кустарников. С этой целью в мае было заключено шесть муниципальных контрактов.
– К сожалению, одна из подрядных организаций – ООО СК «Зеленстрой» – не смогла в полном объеме выполнить свои обязательства, а именно произвести высадку более тысячи саженцев деревьев и обеспечить уход за ними. Контракт с ними был расторгнут. После этого были оперативно приняты меры по заключению нового контракта. Ведь надо успеть произвести высадки до наступления холодов, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.
Там добавили, что работы остальные восемь тысяч саженцев высадят, как и планировалось, в срок – до 31 октября. Также в пресс-службе отметили, что контроль выполнения взятых обязательств ведет специализированное муниципальное учреждение «ЛесПаркХоз». Оно же оценивает качество посадочного материала и выполняемых работ.
ИСТОЧНИК KP.RU