2019-08-07T14:32:23+03:00
Общество

В Тюмени подрядчик не справился с планами по озеленению города

С организацией расторгли контракт
Вадим Бегун
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Подрядчик не смог выполнить планы по озеленению Тюмени.Подрядчик не смог выполнить планы по озеленению Тюмени.Фото: Вадим Бегун
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ООО СК «Зеленстрой» не выполнила свои обязательства по озеленению Тюмени. Вместо него уже нашли новую фирму.

Вопросы высадки зеленых насаждений на территории Тюмени стоят на особом контроле администрации города. Так, в 2019 году запланировано высадить порядка девяти тысяч деревьев и кустарников. С этой целью в мае было заключено шесть муниципальных контрактов.

– К сожалению, одна из подрядных организаций – ООО СК «Зеленстрой» – не смогла в полном объеме выполнить свои обязательства, а именно произвести высадку более тысячи саженцев деревьев и обеспечить уход за ними. Контракт с ними был расторгнут. После этого были оперативно приняты меры по заключению нового контракта. Ведь надо успеть произвести высадки до наступления холодов, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там добавили, что работы остальные восемь тысяч саженцев высадят, как и планировалось, в срок – до 31 октября. Также в пресс-службе отметили, что контроль выполнения взятых обязательств ведет специализированное муниципальное учреждение «ЛесПаркХоз». Оно же оценивает качество посадочного материала и выполняемых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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