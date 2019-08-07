Тюменские прокуратуры возбудили дело по свинокомплексу, который сливал отходы в озера

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-07T14:09:17+03:00

Проверка была назначена после обнародования фотографий с нарушениями в социальных сетях

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Главного механика свинокомплекса «Тюменский» оштрафуют за удобрение почвы свиным навозом. Оказалось, что так делать было нельзя.

– Предприятие вносило получаемый при разведении свиней навоз в качестве органического удобрения в почву на собственных полях. Однако им не проводились исследования проб навоза для подтверждения его соответствия нормативам. В соответствии с федеральным законом, удобрение биологического происхождения является агрохимикатом. Таким образом, запрещается производство удобрений, не прошедших государственную регистрацию, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что в отношении свинокомплекса и главного механика были возбуждены административные дела. Директору комплекса внесено представление об устранении нарушений закона.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что тюменцы жалуются на свинокомплекс, сливающий отходы в озера. Жители деревни Сартово, где базируется предприятие, заявляли, что им просто нечем дышать.

ИСТОЧНИК KP.RU