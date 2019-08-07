2019-08-07T14:09:17+03:00
Общество

Тюменские прокуратуры возбудили дело по свинокомплексу, который сливал отходы в озера

Проверка была назначена после обнародования фотографий с нарушениями в социальных сетях
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские прокуроры накажут свинокомплекс, который сливал отходы в озера. Фото - "ЧС Тюмень".Тюменские прокуроры накажут свинокомплекс, который сливал отходы в озера. Фото - "ЧС Тюмень".
Изменить размер текста:

Главного механика свинокомплекса «Тюменский» оштрафуют за удобрение почвы свиным навозом. Оказалось, что так делать было нельзя.

– Предприятие вносило получаемый при разведении свиней навоз в качестве органического удобрения в почву на собственных полях. Однако им не проводились исследования проб навоза для подтверждения его соответствия нормативам. В соответствии с федеральным законом, удобрение биологического происхождения является агрохимикатом. Таким образом, запрещается производство удобрений, не прошедших государственную регистрацию, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что в отношении свинокомплекса и главного механика были возбуждены административные дела. Директору комплекса внесено представление об устранении нарушений закона.

Ранее «Комсомольская правда Тюмень» писала, что тюменцы жалуются на свинокомплекс, сливающий отходы в озера. Жители деревни Сартово, где базируется предприятие, заявляли, что им просто нечем дышать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24