2019-08-07T14:10:02+03:00
Общество

Молодожены из Тюмени чуть не лишились медового месяца на островах из-за долга

Мужчине нельзя было выезжать за пределы Российской Федерации
Вадим Бегун
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Тюменец в срочном порядке оплатил долг из-за страха отмены поездки на Средиземные острова. Фото - управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.Тюменец в срочном порядке оплатил долг из-за страха отмены поездки на Средиземные острова. Фото - управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
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Тюменцу пришлось срочно оплатить незначительную сумму штрафа. Дело в том, что из-за него он не смог бы выехать за границу. А туда он планировал отправиться в свой медовый месяц.

Казанским районным отделом судебных приставов окончено 14 исполнительных производств по штрафам ГИБДД на общую сумму 22 тысячи рублей. Молодой человек оплачивать свой долг не торопился.

– По телефону тюменец был предупрежден о предстоящем вынесении ограничения на выезд за пределы Российской Федерации в случае неоплаты. В тот же день вся сумма была погашена. Кроме того, мужчина оплатил еще и исполнительский сбор, который составил 11 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Оказалось, что у молодого человека в скором времени намечена свадьба. С супругой он планировал отправиться в романтическое путешествие на Средиземные острова. Как раз ограничения в выезде и побудили его совесть произвести полную оплату своих долгов перед государством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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