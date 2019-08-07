2019-08-07T12:53:44+03:00
Происшествия

«Говорил, что взял покататься»: в Тюмени задержан серийный вор велосипедов

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени задержали серийного вора велосипедов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени задержали серийного вора велосипедов. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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В Тюмени удалось задержать похитители велосипедов. Мужчина крал двухколесный транспорт чуть ли не из-под носа владельцев.

В июле и первые дни августа в тюменскую полицию поступил ряд заявлений от местных жителей, которые сообщили о краже велосипедов. Стражи порядка отметили идентичность преступлений. Сотрудники собрали и проанализировали оставленные злоумышленником улики, опросили более 50 возможных свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения. Позже оперативникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

– 40-летний безработный житель Тюмени, сознался в содеянном. Он сообщил, что действовал без четкого плана: наугад выбирал дом и проверял все подъезды. Тросики перекусывал плоскогубцами. Один раз преступник чуть не попался с поличным: на выходе из подъезда его остановил житель дома, сказав, что впервые его видит. Злоумышленник заявил, что приехал в Тюмень по работе, живет у друга и взял его велосипед покататься. Вранье сработало, бдительный гражданин поверил преступнику и отпустил, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюмени.

Полицейские установили причастность фигуранта к 9 эпизодам краж, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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